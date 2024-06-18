على خطى شقيقه.. إيثان مبابي يغادر سان جيرمان مجانا

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

إيثان مبابي - باريس سان جيرمان

أعلن إيثان مبابي شقيق كيليان مغادرته لفريقه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري رسميا.

إيثان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكتب إيثان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "بروحي الطفولية والداعمة لك منذ ولادتي، لقد مر ما يقرب من سبع سنوات ولم أشك أننا سنخوض مثل هذه المغامرة معا".

وواصل "لقد كانت بداية سنوات حيث اهتز قلبي باللونين الأحمر والأزرق، سبع سنوات من اللقاءات التي ميزتني إلى الأبد".

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وأتم "أشكر كل الأشخاص الرائعين الذين كانوا في طريقي والطريقة التي جعلوني أنمو بها، بكل الحب الصادق وداعا باريس سان جيرمان".

وانضم اللاعب صاحب الـ17 عاما إلى سان جيرمان قادما من أكاديمية نادي بوندي في أغسطس من عام 2017.

ورحل إيثان عقب نهاية تعاقده مع سان جيرمان مجانا على خطى شقيقه كيليان الذي رحل بالطريقة ذاتها وانضم إلى ريال مدريد الصيف الجاري.

وربطت التقارير لاعب خط الوسط الفرنسي بالانتقال إلى ليل للمشاركة بشكل أكبر مع الفريق الأول.

إيثان مبابي سان جيرمان
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