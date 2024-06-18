أجايي يخطف انتصارا قاتلا لـ سموحة أمام الداخلية بالدوري في إثارة الوقت بدل من الضائع

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 18:27

كتب : محمد سمير

صورة تقرير مباراة سموحة أمام الداخلية

خطف البديل جونيور أجايي انتصارا قاتلا لفريق سموحة أمام الداخلية في مسابقة الدوري.

جونيور أجاي

النادي : سموحة

سموحة

وحسم سموحة المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 99 لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح سموحة في تحويل تأخره 1-2 إلى فوز أمام الداخلية 3-2 بهدفين في الوقت بدل من الضائع.

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وسجل حسام حسن هدفين لسموحة ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف في مسابقة الدوري كثالث هدافي المسابقة.

ورفع سموحة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بعد أن استعاد نغمة الانتصارات عقب تعادل وهزيمة على التوالي.

أما الداخلية ففرط في انتصارا ثمينا بالخسارة ليتجمد رصيده عند 15 نقطة ويتذيل ترتيب الدوري.

وافتتح حسام حسن التسجيل في الدقيقة 14 بتسديدة بالقدم اليمنى، بينما خطف شريف دابو التعادل في الدقيقة 47 قبل ثواني من نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني احتسب حمادة القلاوي حكم اللقاء ركلة جزاء على حساب سموحة بسبب لمسة يد على عبد الرحمن عامر في الدقيقة 46.

ونجح كريم يحيى في تسجيل ثاني أهداف الداخلية ليتقدم بهدفين مقابل هدف واحد.

ووصلت الإثارة ذروتها في الوقت بدل من الضائع بعدما سجل حسام حسن التعادل في الدقيقة 92.

وخطف جونيور أجايي نقاط المباراة بهدف ثالث برأسية رائعة في الدقيقة 99.

البديل أجايي

شارك أجايي للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم ورفع رصيده إلى 4 أهداف.

وجاءت مشاركات أجايي الخمسة كبديل ورغم ذلك نجح في تسجيل أربعة أهداف هذا الموسم منذ عودته من الإصابة.

ولعب أجايي 53 دقيقة أمام الإسماعيلي، و11 دقيقة ضد بلدية المحلة 14 دقيقة أمام زد و27 دقيقة أمام سموحة وسجل هدفا في كل منهم.

بينما المباراة الوحيدة التي لم ينجح أجايي في تسجيل أهداف هذا الموسم كانت أمام الجونة عندما شارك 23 دقيقة.

سموحة جونيور أجايي الدوري المصري
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