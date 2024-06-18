تشكيل يورو 2024 – أردا جولر أساسي مع تركيا.. وكفارا يقود جورجيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

أردا جولر

أعلن فيتشينزو مونتيلا وويلي سانيول مدربي تركيا وجورجيا تشكيلتي فريقيهما استعدادا لمباراتهما اليوم الثلاثاء.

ويلتقي المنتخبان في ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الأولى من البطولة ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وجاء تشكيل تركيا كالتالي:

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في حراسة المرمى: ميرت جونوك

في الدفاع: فيردي كادويجلو- ميرت مولدر- عبد الكريم بارداكسي- صامت أكادين

في الوسط الدفاعي: هاكان تشالهان أوجلو- أوركن كوكو

في الوسط الهجومي: كينان يلدز- أردا جولر- كان أيهان

في الهجوم: باريس يلماز

أما تشكيل جورجيا فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

في الدفاع: لاشا دفالي- جورام كاشيا- سابا كفير كفيليا

في الوسط: جيورجي تزيتايشفيلي- جيورجي شاكفيتادزي- أنزور ميكفابيشفيلي- جيورجي كوشوراشفيلي- أوتار كاكابادزي

في الهجوم: كفارا كفاراتسخيليا- جيورج ميكوتادزي

تركيا جورجيا يورو 2024
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