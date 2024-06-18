يورو 2024 - ليكيب: مبابي يغيب عن مباراة فرنسا ضد هولندا

قرر منتخب فرنسا عدم الدفع بقائده كيليان مبابي في مواجهة هولندا المقبلة ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

ويلعب منتخب فرنسا ضد هولندا يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن منتخب فرنسا لن يتخذ أي مخاطرة بشأن مشاركة مبابي بعد إصابته بكسر في الأنف أمام النمسا.

وبذلك يتأكد غياب مبابي عن مباراة هولندا، وسيتم تقييم حالته بعد المواجهة للوقف على إمكانية مشاركته أمام بولندا في الجولة الأخيرة من المجموعات.

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن مبابي سيخضع للعلاج داخل معسكر منتخب فرنسا ولن يخضع لعملية جراحية في المستقبل القريب.

وسيتم صنع قناع مخصوص للاعب للمشاركة به خلال المباريات عقب الانتهاء من العلاج الذي سيخضع له.

وفاز منتخب فرنسا على النمسا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.

وتعرض مبابي لإصابة دموية في الدقيقة 86 بعدما اصطدم برأسه في رأس مدافع النمسا لتسيل الدماء من وجهه.

وخرج مبابي لتلقي العلاج وبعدها عاد إلى الملعب دون أن يحصل على إذن الحكم للدخول وسقط على الأرض.

ليخرج له الحكم البطاقة الصفراء قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 90 ويشارك بدلا منه أوليفيه جيرو.

وحتى الآن لم يسجل مبابي أول أهدافه مع فرنسا في بطولة يورو بشكل عام.