تشكيل الاتحاد – بواتنج يقود الهجوم ضد الأهلي

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 18:00

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد السكندري

أعلن طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه لملاقاة الأهلي مساء اليوم الثلاثاء.

ويلتقي الاتحاد مع الأهلي في ملعب برج العرب في الجولة 26 من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في الدفاع: سيف تقا- محمود شبانة- إسلام أبو سليمة- هشام صلاح

في الوسط: كريم الديب- - مورو ساليفو- عمرو صالح

في الهجوم: خالد الغندور- بنجامين بواتنج- أحمد عيد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد غنيم وناصر ناصر وفوزي الحناوي وعمر صلاح وعبد الغني محمد وشريف رضا ومازن أشرف والحبيب حسن وفان ديرك.

ويحل الأهلي في المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 16 مباراة خاضهم الفريق.

بينما الاتحاد يأتي في المركز السابع بنفس عدد النقاط لكن من 25 مباراة.

وحقق الأهلي الفوز في آخر خمس مباريات خاضهم بمسابقة الدوري.

أما الاتحاد فحقق انتصارا وحيدا بآخر خمس مباريات خاضهم مقابل ثلاث هزائم وتعادل.

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