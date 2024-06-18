كرة يد - باريس سان جيرمان يشارك بـ كأس العالم بدعوة خاصة.. والأهلي في الافتتاح

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 17:47

كتب : محمد سمير

الأهلي ضد الزمالك - كرة يد

كشف عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد عن مشاركة باريس سان جيرمان في كأس العالم "سوبر جلوب" والمقرر إقامتها في مصر بدعوة خاصة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أعلن عمرو صلاح عن خوض الأهلي مباراة الافتتاح يوم 27 من سبتمبر المقبل.

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وقال عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد في تصريحات للمركز الإعلامي: "كأس العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة الأهلي والزمالك خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر على صالة العاصمة الإدارية الجديدة".

وأوضح صلاح "ويلعب الأهلي مواجهة الافتتاح أمام صاحب التصنيف الثالث بمجموعته".

وكشف "يشارك باريس سان جيرمان الذي يلعب ضمن صفوفه يحيى خالد في كأس العالم لأندية اليد بدعوة خاصة، وتضم البطولة 9 فرق بينهم ثلاثي أوروبي بجانب بطل كل قارة".

واختتم عمرو صلاح تصريحاته "سيتم تقسيم الفرق المشاركة على ثلاث مجموعات وتضم كل مجموعة ثلاثة فرق وعلى رأس كل مجموعة فريق أوروبي".

وبذلك تكون الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية كل من:

الأهلي بطل السوبر الأفريقي

الزمالك ممثل الدولة المنظمة

برشلونة الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا

ماجديبورج الألماني حامل لقب البطولة

الخليج السعودي بطل دوري أبطال آسيا

تاوباتي البرازيلي بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية

بطل أمريكا الشمالية

بطل أستراليا وأوقيانوسيا

باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الدعوة الخاصة.

كأس العالم للأندية كرة يد الأهلي الزمالك
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