مجموعة مصر - فيرمن لوبيز عن المشاركة في الأولمبياد: لا أعرف موقفي حتى الآن

لا يعرف فيرمن لوبيز لاعب خط وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بعد تواجده في يورو 2024.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة في الأولمبياد رفقة كل من مصر وأزباكستا والدومينيكان.

وانتشرت بعض الأنباء عن أن اللاعب الذي سيتواجد في قائمة اللاروخا في اليورو لن يتواجد في الأولمبياد.

وتحدث فيرمن لوبيز لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلا: "لا أعرف كيف يتم الأمر".

وواصل "لم يتحدث معي أي شخص بشأن أي شيء، لكنني أعتقد أن النادي يعرف ما سيحدث".

وأكمل "لا أعرف إن كان هناك محادثات حاليا بين النادي واتحاد الكرة، لكن بالطبع إن ضمني المدرب للأولمبياد فهذا أمر لا يمكن رفضه".

واستدرك "لكنني كما قلت لا أعرف القرار حاليا، والآن لا أشغل بالي سوى باليورو".