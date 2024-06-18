مجموعة مصر - فيرمن لوبيز عن المشاركة في الأولمبياد: لا أعرف موقفي حتى الآن
الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 17:43
كتب : FilGoal
لا يعرف فيرمن لوبيز لاعب خط وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بعد تواجده في يورو 2024.
فيرمن لوبيز
النادي : برشلونة
ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة في الأولمبياد رفقة كل من مصر وأزباكستا والدومينيكان.
وانتشرت بعض الأنباء عن أن اللاعب الذي سيتواجد في قائمة اللاروخا في اليورو لن يتواجد في الأولمبياد.
وتحدث فيرمن لوبيز لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلا: "لا أعرف كيف يتم الأمر".
وواصل "لم يتحدث معي أي شخص بشأن أي شيء، لكنني أعتقد أن النادي يعرف ما سيحدث".
وأكمل "لا أعرف إن كان هناك محادثات حاليا بين النادي واتحاد الكرة، لكن بالطبع إن ضمني المدرب للأولمبياد فهذا أمر لا يمكن رفضه".
واستدرك "لكنني كما قلت لا أعرف القرار حاليا، والآن لا أشغل بالي سوى باليورو".
نرشح لكم
تشكيل يورو 2024 – رونالدو أساسي مع البرتغال.. ومهاجمان يقودان التشيك قذائف تركية يورو 2024 – مؤتمر ناجلزمان: هذه نقاط قوة المجر.. وكروس من أفضل 3 لاعبين في العالم على خطى شقيقه.. إيثان مبابي يغادر سان جيرمان مجانا انتهت يورو 2024 – تركيا (3) - (1) جورجيا.. انتصار الأتراك تشكيل يورو 2024 – أردا جولر أساسي مع تركيا.. وكفارا يقود جورجيا يورو 2024 - ليكيب: مبابي يغيب عن مباراة فرنسا ضد هولندا الكشف عن موعد الكلاسيكو ودربي مدريد في الموسم المقبل
أخر الأخبار
قذائف تركية 18 دقيقة | ألمانيا 2024