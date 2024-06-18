تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم ضمن 4 تغييرات لـ كولر أمام الاتحاد

يقود محمود عبد المنعم "كهربا" هجوم الأهلي أمام الاتحاد ضمن 4 تغييرات لمارسيل كولر عن مواجهة فاركو.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في استاد برج العرب الساعة السابعة مساء.

وشهد التشكيل استمرار كل من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي.

بينما بدأ كل من رامي ربيعة وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر وكهربا ضمن تغييرات كولر.

واستمر خروج محمد هاني من قائمة الفريق.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – عمر كمال عبد الواحد

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر – محمود عبد المنعم كهربا – حسين الشحات

ويجلس على دكة البدلاء:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: ياسر إبراهيم

الوسط: رضا سليم – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا

الهجوم: أنتوني موديست

ويحل الأهلي في المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 16 مباراة خاضهم الفريق.

بينما الاتحاد يأتي في المركز السابع بنفس عدد النقاط لكن من 25 مباراة.

وحقق الأهلي الفوز في آخر خمس مباريات خاضهم بمسابقة الدوري.

أما الاتحاد فحقق انتصارا وحيدا بآخر خمس مباريات خاضهم مقابل ثلاث هزائم وتعادل.