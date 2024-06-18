الهلال يربط مصير جناحه البرازيلي بشفاء نيمار

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

نيمار وميتروفيتش ثنائي الهلال السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال أجل تحديد مستقبل الجناح البرازيلي ميشيل ديلجادو إلى حين التعرف على نتائج البرنامج التأهيلي للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من إصابة الرباط الصليبي.

نيمار يغيب عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي بسبب هذه الإصابة.

وأوضح التقرير أن جيسوس يترقب مدى قدرة نيمار على المشاركة مع الفريق خلال الأشهر الأولى من الموسم المقبل.

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وسيتابع جيسوس حالة نيمار خلال معسكر الإعداد الصيفي للفريق، الذي ينطلق منتصف شهر يوليو المقبل في النمسا، وإذا تبيّنت صعوبة مشاركة قائد منتخب السامبا في الأشهر الأولى من الموسم، سيُبقِي الهلال على ديلجادو في قائمته حتى نهاية عقده مطلع عام 2025، حسب التقرير.

على أن يخرج منها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لإفراغ مكانه لإعادة قيد نيمار.

وعن باقي اللاعبين الأجانب، يتجه نادي الهلال إلى الإبقاء عليهم، بمن فيهم البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر، إذ يفضل جيسوس الاستقرار الفني، وتفادي إدخال تعديلات على مجموعته من اللاعبين الأجانب.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد أوضحت مطلع يوينو الجاري، أن إدارة الهلال تتجه إلى إعادة قيد نيمار في قائمة الفريق، بدلًا من مواطنه ميشيل ديليجادو، في الموسم المقبل.

وأصيب نيمار في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروجواي 0ـ2 في مونتيفيديو، 17 أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نيمار ميشيل ديلجادو الهلال
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