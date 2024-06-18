يورو 2024 - رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير البرتغال

وجه كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي رسالة مؤثرة للجمهور البرتغالي قبل انطلاق مشوار برازيل أوروبا في بطولة يورو 2024.

ويلعب منتخب البرتغال مباراته الأولى في يورو 2024 أمام التشيك مساء الثلاثاء.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على إكس: "اليوم يبدأ فصل آخر في تاريخنا. أتذكر بكل حب أول يوم لي مع المنتخب البرتغالي، رحلة مليئة بالتحديات والانتصارات".

وأضاف "الآن يشرفني أن أكون إلى جانب فريق من الأبطال، مليئ بالموهبة والعزيمة. وبقوة ودعم الجميع نحول الأحلام إلى واقع".

وأتم قائد النصر السعودي "دعونا نقاتل معًا من أجل انتصار آخر. متحدون، لا يمكن إيقافنا".

قبل أيام، شدد كريستيانو رونالدو قائد البرتغال على جاهزية منتخب بلاده لخوض منافسات يورو 2024.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها بي إن سبورتس: "جاهزون للبطولة وأي شيء ممكن أن يحدث إذا قمنا بعملنا جيدا. نعيش اللحظة ونتحلى بالهدوء ويجب أن يبقى الحلم حيا دائما".

وشدد قائد النصر السعودي: " الاستمتاع باللعب وتحقيق الفوز أهم من تحقيق الأرقام القياسية".

البرتغال تلعب رفقة منتخبات: التشيك وتركيا وجورجيا في المجموعة السادسة.

ويخوض منتخب البرتغال ثاني مبارياته أمام تركيا يوم 22 يونيو على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويختتم منتخب البرتغال مبارياته في دور المجموعات بمواجهة جورجيا يوم 26 من شهور يونيو على ملعب فيلتنس أرينا.

video:1