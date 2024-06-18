الكشف عن موعد الكلاسيكو ودربي مدريد في الموسم المقبل

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 15:22

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - كامافينجا - يامين جمال

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لا ليجا جدول مباريات الدوري لموسم 2024/2025.

وينطلق الدوري يوم 18 أغسطس المقبل كما أعلنت الرابطة.

وحددت الرابطة مواعيد مباريات الكلاسيكو ودربي مدريد.

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ويقام كلاسيكو الدور الأول بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 11 على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 27 أكتوبر.

بينما يقام كلاسيكو الإياب على ملعب برشلونة في الجولة 35 يوم 11 مايو.

أما مباراة الدربي بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد ستقام في الجولة الثامنة يوم 29 سبتمبر، أما دربي الإياب ستكون في الجولة 23 من الدوري يوم 9 يوم فبراير.

وكان ريال مدريد قد توج بالدوري الإسباني في الموسم الماضي وللمرة الـ 36 في تاريخه.

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو
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