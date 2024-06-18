يورو 2024 - نهاية مشوار جناح كرواتيا بسبب الإصابة

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 13:24

كتب : FilGoal

نيكولا فلاسيتش - منتخب كرواتيا أمام مصر

أعلن منتخب كرواتيا مغادرة نيكولا فلاسيتش لمعسكر الفريق وعدم قدرته على استكمال منافسات يورو 2024 بسبب الإصابة.

وتعرض اللاعب لإصابة عضلية ستبعده عن باقي المباريات.

وقال زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا: "لقد بذل نيكولا الكثير من الجهد لمساعدة الفريق في يورو 2024، وهو جزء لا يتجزأ من الفريق".

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وأضاف "لسوء الحظ، حدثت هذه الإصابة الثانية، ولا يمكنني إلا أن أشكره على كل ما فعله هنا".

فيما قال فلاسيتش: "أنا آسف للغاية لأن هذه الإصابة الجديدة ستمنعني من مساعدة الفريق".

وتابع لاعب تورينو "لقد بذلت كل ما في وسعي لأكون جاهزًا، وأود أن أشكر المدرب والطاقم التدريبي على هذه الفرصة".

وسقط المنتخب الكرواتي في المباراة الأولى أمام منتخب إسبانيا بثلاثية دون رد في افتتاح مبارياتهما في بطولة كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا يورو 2024.

واستهل منتخب إسبانيا البطولة بفوز كبير على كرواتيا ليحصد أول 3 نقاط في المجموعة الثانية التي تضم أيضا إيطاليا وألبانيا.

ويلعب منتخب كرواتيا ضد ألبانيا يوم الأربعاء.

كرواتيا يورو 2024
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