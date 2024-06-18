ميسي: راموس كان أكثر من يغضبني في الكلاسيكو

كشف ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي عن أكثر لاعب كان يغضبه أثناء فترة لعبه في برشلونة.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي سيرخيو راموس النادي : لاعب حر

وقال ميسي في حوار مع قناة" Dispuestos a Tod" على يوتيوب: "كنت أتشاجر كثيرا مع سيرخيو راموس وكان أكثر لاعب يغضبني ثم أصبحنا زملاء في فريق واحد ولكن مباريات الكلاسيكو كانت تتسم بالحدة".

ولعب ميسي في برشلونة وراموس في ريال مدريد قبل أن يجتمعان في باريس سان جيرمان لمدة موسمين.

ورحل ميسي إلى إنتر ميامي في بداية الموسم الماضي، بينما انتقل راموس إلى إشبيلية بنفس الفترة قبل أن يعلن رحيله منذ أيام قليلة.

ويستعد ميسي للمشاركة مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا والتي ستبدأ يوم 21 يونيو المقبل.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى بجانب كل من بيرو وتشيلي وكندا.

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب بطولة كوبا أمريكا بعد أن توج باللقب في النسخة الأخيرة.