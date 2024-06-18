NBA - براون يحصد جائزة أفضل لاعب في سلسلة النهائي

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 12:35

كتب : FilGoal

NBA

توج ‏جايلين براون نجم بوسطن سلتيكس بجائزة أفضل لاعب في سلسلة نهائي دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA.

وقاد براون فريقه بوسطن سلتيكس للتتويج باللقب بعدما فاز منافسه دالاس مافريكس في المباراة الخامسة ضمن سلسلة نهائي المسابقة.

خلال المباراة الخامسة سجل جايلين 21 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة.

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واختير براون​ كأفضل لاعب في سلسلة نهائي البطولة، وذلك بعدما اختير كأفضل لاعب في سلسلة نهائي القسم الشرقي.

وتغلب بوسطن سلتيكس على دالاس مافريكس 106-88، ليتقدم في نتيجة سلسلة النهائي 4-1 ويحصد اللقب.

وحقّق بوسطن اللقب لأول مرة منذ عام 2008.

اللقب هو الرقم 18 لبوسطن في تاريخ البطولة وهو ما جعله ينفرد بالرقم القياسي في عدد الالقاب، إذ تقاسم القمة مع لوس انجلوس ليكرز برصيد 17 لقبا لكل منهما.

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وانتصر سلتيكس في المباريات الـ3 الأولى ليجعل الأمور أصعب على مافريكس، إذ لم يسبق لأحد أن عاد من التأخر 0-3 في أي سلسلة بالإقصائيات.

وأنعش مافريكس آماله بالفوز في المباراة الرابعة، لكنه لم يصمد كثيرا في المباراة الخامسة وخسر اللقب.

خلال اللقاء أنهى سلتيكس الربع الأول لصالحه بفارق 10 نقاط.

قبل أن يحسم النصف الأول بفارق 21 نقطة.

وفشل دالاس في العودة خلال النصف الثاني لينهي بوسطن اللقاء ويتوج باللقبز

وتألق جايسون تايتوم نجم بوسطن وسجل 31 نقطة كأفضل مسجلي اللقاء، بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة و8 متابعات.

في المقابل، سجل لوكا دونيتش نجم دالاس مافريكس 28 نقطة لكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ فريقه من خسارة المباراة واللقب.

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