أس: النصر يعتمد على رونالدو في إمكانية إقناع راموس

ذكرت جريدة أس الإسبانية أن نادي النصر السعودي يستهدف ضم سيرخيو راموس الذي رحل من إشبيلية.

سيرخيو راموس النادي : لاعب حر النصر إشبيلية

وأعلن إشبيلية يوم الاثنين رحيل مدافعه المخضرم سيرخيو راموس، بعد موسم واحد في النادي خلال حقبته الثانية في الفريق الذي شهد انطلاقته احترافياً.

وأوضح التقرير أن المدافع المخضرم أمامه العديد من العروض من الدوري السعودي والأمريكي والتركي.

وأضاف التقرير أن العرض السعودي قد يغري المدافع البالغ من العمر 38 عاما للانتقال للدوري السعودي.

وأشارت أس إلى أن كريستيانو رونالدو قائد النصر وفيرناندو هييرو المدير الرياضي سيحاولان إقناع راموس بالانضمام للنصر.

وأصبح راموس حرا في التوقيع لأي نادي بعد فسخ تعاقده مع الفريق الأندلسي.

وجاء بيان إشبيلية كالتالي:

أخبرنا راموس بأنه لن يستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل بعدما حقق حلمه في العودة للنادي الذي بدأ فيه مسيرته.

نود أن نشكر راموس على التزامه وقيادته ونتمنى له التوفيق في تحديه المقبل.

سيودع راموس النادي والجماهير خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده الثلاثاء المقبل بالتواجد مع خوسيه كاراسكو رئيس النادي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 38 عاما 37 مباراة الموسم المنقضي مع الفريق الأندلسي مسجلا 7 أهداف وصنع هدف واحد آخر.

وتعد أبرز محطات راموس مع ريال مدريد إذ لعب 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدف مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس (35 عاما) قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.

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