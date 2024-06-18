NBA - بوسطن يتوج باللقب ويفك الشراكة مع ليكرز على رأس المتوجين

توج بوسطن سلتيكس بلقب دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بعدما فاز منافسه دالاس مافريكس في المباراة الخامسة ضمن سلسلة نهائي المسابقة.

وتغلب بوسطن سلتيكس على دالاس مافريكس 106-88، ليتقدم في نتيجة سلسلة النهائي 4-1 ويحصد اللقب.

وحقّق بوسطن اللقب لأول مرة منذ عام 2008.

اللقب هو الرقم 18 لبوسطن في تاريخ البطولة وهو ما جعله ينفرد بالرقم القياسي في عدد الالقاب، إذ تقاسم القمة مع لوس انجلوس ليكرز برصيد 17 لقبا لكل منهما.

وانتصر سلتيكس في المباريات الـ3 الأولى ليجعل الأمور أصعب على مافريكس، إذ لم يسبق لأحد أن عاد من التأخر 0-3 في أي سلسلة بالإقصائيات.

وأنعش مافريكس آماله بالفوز في المباراة الرابعة، لكنه لم يصمد كثيرا في المباراة الخامسة وخسر اللقب.

HUGE GAME 5 FOR JAYSON TATUM. HE'S NOW AN NBA CHAMPION. 31p | 11a | 8r | 2s | 🏆@playstation #PlayHasNoLimits pic.twitter.com/3dKMiP6qd0 — NBA (@NBA) June 18, 2024

خلال اللقاء أنهى سلتيكس الربع الأول لصالحه بفارق 10 نقاط.

قبل أن يحسم النصف الأول بفارق 21 نقطة.

وفشل دالاس في العودة خلال النصف الثاني لينهي بوسطن اللقاء ويتوج باللقبز

وتألق جايسون تايتوم نجم بوسطن وسجل 31 نقطة كأفضل مسجلي اللقاء، بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة و8 متابعات.

وأضاف زميله جايلين براون 21 نقطة، و6 تمريرات حاسمة.

في المقابل، سجل لوكا دونيتش نجم دالاس مافريكس 28 نقطة لكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ فريقه من خسارة المباراة واللقب.