منتخب فرنسا يعلن موقف مبابي من الحضوع لعملية جراحية

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 10:37

كتب : FilGoal

فرنسا - النمسا - إصابة مبابي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مصير كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي من الخضوع لعملية جراحية في الأنف.

مبابي كان قد تعرض للإصابة بكسر في الأنف خلال مواجهة فرنسا ضد النمسا في الجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2024.

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن مبابي سيخضع للعلاج داخل معسكر منتخب فرنسا ولن يخضع لعملية جراحية في المستقبل القريب.

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وسيتم صنع قناع مخصوص للاعب للمشاركة به خلال المباريات عقب الانتهاء من العلاج الذي سيخضع له.

ولم يعلن منتخب فرنسا عن ما إذا كان مبابي سيغيب عن أي مباراة مقبلة في البطولة أو سيشارك في المباراة التالية بشكل طبيعي.

وفاز منتخب فرنسا على النمسا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.

وتعرض مبابي لإصابة دموية في الدقيقة 86 بعدما اصطدم برأسه في رأس مدافع النمسا لتسيل الدماء من وجهه.

وخرج مبابي لتلقي العلاج وبعدها عاد إلى الملعب دون أن يحصل على إذن الحكم للدخول وسقط على الأرض.

ليخرج له الحكم البطاقة الصفراء قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 90 ويشارك بدلا منه أوليفيه جيرو.

وحتى الآن لم يسجل مبابي أول أهدافه مع فرنسا في بطولة يورو بشكل عام.

كيليان مبابي فرنسا يورو 2024
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