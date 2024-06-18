مواعيد مباريات الثلاثاء 18 يونيو - الأهلي ضد الاتحاد.. والظهور الأول لـ رونالدو في اليورو

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 10:20

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

تختتم اليوم الجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2024.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 18 يونيو والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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سموحة × الداخلية.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الاتحاد السكندري × الأهلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

زد × فاركو.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

يورو 2024

تركيا × جورجيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

البرتغال × التشيك.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري يورو 2024 مواعيد مباريات الثلاثاء
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