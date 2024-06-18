مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول هوية حكام القمة بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 01:05

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك - ترافيس موتيابا

كشف مصدر من اتحاد الكرة عن هوية طاقم حكام القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الأهلي قدم طلبا لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة ووافقنا عليه".

وأتم "بالتالي ستكون قمة الأهلي والزمالك المقبلة بحكام أجانب".

أخبار متعلقة:
قبل لقاء فاركو.. 4 لاعبين مهددين بالغياب عن الزمالك ضد الأهلي طارق مجدي حكما لـ الاتحاد السكندري ضد الأهلي تركي آل الشيخ يكشف كواليس وسبب ظهور لاعبي الأهلي وكولر في إعلان فيلم ولاد رزق وسام أبو علي يواصل التأهيل.. والأهلي يختتم الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري

على الجهة الأخرى، أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا مساء الاثنين، اعتراضا على ما تعرض له من ظلك تحكيمي ضد المصري، ومطالبا بخوض الفرق المنافسة لكل المباريات المؤجلة من الدور الأول قبل خوض باقي مباريات الفريق في الدوري. (طالع بيان الزمالك)

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

مباراة الذهاب بين الفريقين أقيمت بطاقم حكام مصري بقيادة إبراهيم نور الدين، وشهدت فوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الـ11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.

الدوري المصري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
قبل لقاء فاركو.. 4 لاعبين مهددين بالغياب عن الزمالك ضد الأهلي خبر في الجول – بعد الفوز على الزمالك.. مكافأة خاصة من علي ماهر لرباعي المصري بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو الزمالك يخصم 25% من عقد محمد عواد لما بدر منه تجاه حسام عبد المجيد الشامي: الفوز على الزمالك ليس غريبا طارق مجدي حكما لـ الاتحاد السكندري ضد الأهلي جوميز: هل هذه كرة القدم التي تريدوها لمصر؟ تحلوا بالشجاعة حتى لا تتكرر الأخطاء عبد الواحد السيد: سيكون لنا وقفة لما نتعرض له.. ولنبحث عن دوري آخر إذا لا يريدونا
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول هوية حكام القمة بين الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
"لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي ساعة | ألمانيا 2024
مدرب بلجيكا: لم نقصر ضد سلوفاكيا ولو سجلنا لاختلف الحديث تماما ساعة | ألمانيا 2024
حارس سلوفاكيا: عملنا بجد وقاتلنا.. وهذا ما علينا فعله الآن ساعة | ألمانيا 2024
مدرب سلوفاكيا: قلت للاعبين إننا الأفضل في العالم بتلك الحالة ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024: مدرب النمسا: فرنسا استحقت الفوز وكنا متواجدين في المباراة حتى الثانية الأخيرة ساعة | ألمانيا 2024
ديشامب: من المحتمل إصابة مبابي بكسر في الأنف 2 ساعة | ألمانيا 2024
ليس اليوم 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال 3 جوميز: من الممكن سؤال السعيد لماذا يلاعبك هذا المدرب الغبي في مركز مختلف.. وموقفي من سامسون 4 انتهت دورة الترقي - منتخب السويس (1) - (0) حرس الحدود.. سبورتنج (1) - (0) الترسانة