مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول هوية حكام القمة بين الأهلي والزمالك

كشف مصدر من اتحاد الكرة عن هوية طاقم حكام القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الأهلي قدم طلبا لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة ووافقنا عليه".

وأتم "بالتالي ستكون قمة الأهلي والزمالك المقبلة بحكام أجانب".

على الجهة الأخرى، أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا مساء الاثنين، اعتراضا على ما تعرض له من ظلك تحكيمي ضد المصري، ومطالبا بخوض الفرق المنافسة لكل المباريات المؤجلة من الدور الأول قبل خوض باقي مباريات الفريق في الدوري. (طالع بيان الزمالك)

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ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

مباراة الذهاب بين الفريقين أقيمت بطاقم حكام مصري بقيادة إبراهيم نور الدين، وشهدت فوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الـ11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.