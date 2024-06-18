"لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي

كشف الطبيب أنخيل مارتن عن أخبار سيئة بخصوص إصابة كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا في مواجهة النمسا خلال منافسات يورو 2024.

وقال مارتن في تصريحاته لراديو ماركا: "إذا كان مبابي مصابا بكسر في الأنف سيحتاج لجراحة فورية".

وأوضح "قد يقضي من أسبوعين إلى 3 دون تحريك أنفه".

وأفادت تقارير من "راديو مونت كارلو" أن إصابة مهاجم ريال مدريد الجديدة أتت قوية، وسيتم تحديد الخطوة التالية بعد خضوعه للفحوصات.

وكشف ديديه ديشامب المدير الفني لفرنسا عن طبيعة إصابة كيليان مبابي نجم فريقه أمام النمسا.

وفاز منتخب فرنسا على النمسا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.

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وقال ديشامب عبر القناة الفرنسية الأولى: "من المحتمل مبابي تعرض للإصابة بكسر في الأنف".

وأضاف "إذا تأكدت الإصابة في هذه الحالة سيرتدي مبابي قناعا في باقي مباريات يورو".

وتعرض مبابي لإصابة دموية في الدقيقة 86 بعدما اصطدم برأسه في رأس مدافع النمسا لتسيل الدماء من وجهه.

وخرج مبابي لتلقي العلاج وبعدها عاد إلى الملعب دون أن يحصل على إذن الحكم للدخول وسقط على الأرض.

ليخرج له الحكم البطاقة الصفراء قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 90 ويشارك بدلا منه أوليفيه جيرو.

وحتى الآن لم يسجل مبابي أول أهدافه مع فرنسا في بطولة يورو بشكل عام.