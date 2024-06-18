"لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 01:03

كتب : FilGoal

فرنسا - النمسا - إصابة مبابي

كشف الطبيب أنخيل مارتن عن أخبار سيئة بخصوص إصابة كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا في مواجهة النمسا خلال منافسات يورو 2024.

وقال مارتن في تصريحاته لراديو ماركا: "إذا كان مبابي مصابا بكسر في الأنف سيحتاج لجراحة فورية".

وأوضح "قد يقضي من أسبوعين إلى 3 دون تحريك أنفه".

أخبار متعلقة:
مدرب بلجيكا: لم نقصر ضد سلوفاكيا ولو سجلنا لاختلف الحديث تماما حارس سلوفاكيا: عملنا بجد وقاتلنا.. وهذا ما علينا فعله الآن يورو 2024: مدرب النمسا: فرنسا استحقت الفوز وكنا متواجدين في المباراة حتى الثانية الأخيرة مدرب سلوفاكيا: قلت للاعبين إننا الأفضل في العالم بتلك الحالة

وأفادت تقارير من "راديو مونت كارلو" أن إصابة مهاجم ريال مدريد الجديدة أتت قوية، وسيتم تحديد الخطوة التالية بعد خضوعه للفحوصات.

وكشف ديديه ديشامب المدير الفني لفرنسا عن طبيعة إصابة كيليان مبابي نجم فريقه أمام النمسا.

وفاز منتخب فرنسا على النمسا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.

وقال ديشامب عبر القناة الفرنسية الأولى: "من المحتمل مبابي تعرض للإصابة بكسر في الأنف".

وأضاف "إذا تأكدت الإصابة في هذه الحالة سيرتدي مبابي قناعا في باقي مباريات يورو".

وتعرض مبابي لإصابة دموية في الدقيقة 86 بعدما اصطدم برأسه في رأس مدافع النمسا لتسيل الدماء من وجهه.

وخرج مبابي لتلقي العلاج وبعدها عاد إلى الملعب دون أن يحصل على إذن الحكم للدخول وسقط على الأرض.

ليخرج له الحكم البطاقة الصفراء قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 90 ويشارك بدلا منه أوليفيه جيرو.

وحتى الآن لم يسجل مبابي أول أهدافه مع فرنسا في بطولة يورو بشكل عام.

مبابي فرنسا
نرشح لكم
مدرب بلجيكا: لم نقصر ضد سلوفاكيا ولو سجلنا لاختلف الحديث تماما حارس سلوفاكيا: عملنا بجد وقاتلنا.. وهذا ما علينا فعله الآن مدرب سلوفاكيا: قلت للاعبين إننا الأفضل في العالم بتلك الحالة يورو 2024: مدرب النمسا: فرنسا استحقت الفوز وكنا متواجدين في المباراة حتى الثانية الأخيرة ديشامب: من المحتمل إصابة مبابي بكسر في الأنف ليس اليوم انتهت يورو 2024 – فرنسا (1)-(0) النمسا.. فوز الديوك ضغط سلوفاكيا.. وضغط لوكاكو
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول هوية حكام القمة بين الأهلي والزمالك 51 دقيقة | الدوري المصري
"لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي 53 دقيقة | ألمانيا 2024
مدرب بلجيكا: لم نقصر ضد سلوفاكيا ولو سجلنا لاختلف الحديث تماما ساعة | ألمانيا 2024
حارس سلوفاكيا: عملنا بجد وقاتلنا.. وهذا ما علينا فعله الآن ساعة | ألمانيا 2024
مدرب سلوفاكيا: قلت للاعبين إننا الأفضل في العالم بتلك الحالة ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024: مدرب النمسا: فرنسا استحقت الفوز وكنا متواجدين في المباراة حتى الثانية الأخيرة ساعة | ألمانيا 2024
ديشامب: من المحتمل إصابة مبابي بكسر في الأنف ساعة | ألمانيا 2024
ليس اليوم ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال 2 جوميز: من الممكن سؤال السعيد لماذا يلاعبك هذا المدرب الغبي في مركز مختلف.. وموقفي من سامسون 3 انتهت دورة الترقي - منتخب السويس (1) - (0) حرس الحدود.. سبورتنج (1) - (0) الترسانة 4 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو