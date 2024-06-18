مدرب بلجيكا: لم نقصر ضد سلوفاكيا ولو سجلنا لاختلف الحديث تماما

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 00:55

كتب : FilGoal

دومينيكو تيديسكو مدرب بلحيكا

يرى دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا، إن فريقه لم يقصر ضد سلوفاكيا رغم الخسارة.

سلوفاكيا فازت على بلجيكا بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من يورو 2024.

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وقال دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "الشيء الوحيد الذي لم نقم به بشكل جيد هو التعامل مع الفرص التي أتيحت لنا. لقد حظينا بالعديد من الفرص".

واستدرك "ولكن هذا جزء من كرة القدم. وبالطبع يشعر اللاعبون بالإحباط الآن".

مدرب بلجيكا أتبع "كنت أعلم أننا قد نخسر مباراة ما، ولسوء الحظ كانت تلك المباراة اليوم".

تيديسكو واصل "لا يوجد أمور كثيرة أستطيع أن أتحدث فيها مع اللاعبين ليحسنوها. لقد صنعنا العديد من الفرص بل وسجلنا أهداف أيضا. المباراة كانت لتصبح أسهل إذا احتسبت تلك الأهداف".

وأتم "الأيام السابقة لمباراة اليوم كانت رائعة، ولكن اليوم كان علينا أن نسجل. وقتها لم نكن لنتحدث عن أي شيء سلبي".

في نفس المجموعة، فازت رومانيا على أوكرانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وتتصدر رومانيا المجموعة بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، فيما يحل منتخب بلجيكا ثالثا، وأوكرانيا رابعا.

ويلتقي منتخب بلجيكا مع رومانيا في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، فيما تلعب سلوفاكيا مع أوكرانيا بنفس الجولة.

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