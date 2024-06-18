حارس سلوفاكيا: عملنا بجد وقاتلنا.. وهذا ما علينا فعله الآن

يرى مارتن دوبرافكا حارس سلوفاكيا إن فريقه قاتل من أجل الفوز ضد بلجيكا.

سلوفاكيا فازت على بلجيكا بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من يورو 2024.

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وقال مارتن دوبرافكا في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "فوز عظيم. لقد عملنا بجد لتحقيق ذلك وقاتلنا حتى صافرة النهاية".

وأضاف "في المقابل لا بد أن تتحلى بقليل من الحظ في مثل هذه المباريات، وقد حظينا بذلك.

حارس سلوفاكيا أتم "حينما تكون فريقا جيدا، بإمكانك التعامل مع الفرديات. جئنا إلى البطولة بتركيز كبير، والآن علينا التعافي جيدا قبل المباراة المقبلة".

في نفس المجموعة، فازت رومانيا على أوكرانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وتتصدر رومانيا المجموعة بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، فيما يحل منتخب بلجيكا ثالثا، وأوكرانيا رابعا.

ويلتقي منتخب بلجيكا مع رومانيا في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، فيما تلعب سلوفاكيا مع أوكرانيا بنفس الجولة.