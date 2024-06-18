مدرب سلوفاكيا: قلت للاعبين إننا الأفضل في العالم بتلك الحالة

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 00:48

كتب : FilGoal

فرانشيسكو كالزونا

يرى فرانشيسكو كالزونا مدرب منتخب سلوفاكيا إن فريقه هو الأفضل في العالم بحالة الحفاظ على العقلية التي نتحلى بها.

سلوفاكيا فازت على بلجيكا بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من يورو 2024.

وقال فرانشيسكو كالزونا في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "لاعبونا قدموا أفضل ما لديهم، لقد بذلوا الجهد وهزموا منافسا عظيما".

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وأضاف "قلت للأولاد إننا نملك العقلية التي تؤهلنا لنكون متساويين مع أفضل الخصوم".

مدرب سلوفاكيا أتم "الفوز رائع، لكن علينا مواصلة العمل. نتطلع للمباريات المقبلة ومواصلة تسجيل الأهداف لتحقيق هدفنا بالتأهل للمرحلة التالية.

في نفس المجموعة، فازت رومانيا على أوكرانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وتتصدر رومانيا المجموعة بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، فيما يحل منتخب بلجيكا ثالثا، وأوكرانيا رابعا.

ويلتقي منتخب بلجيكا مع رومانيا في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، فيما تلعب سلوفاكيا مع أوكرانيا بنفس الجولة.

يورو 2024 سلوفاكيا بلجيكا فرانشيسكو كالزونا
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