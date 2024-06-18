يورو 2024: مدرب النمسا: فرنسا استحقت الفوز وكنا متواجدين في المباراة حتى الثانية الأخيرة

يرى رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا أن فريقه قدم مباراة مميزة ضد فرنسا رغم الخسارة.

وقال رانجنيك عقب المباراة: "صنعنا الفرص وفرنسا أيضا كان لها عدة فرص، حارس مرمانا عمل بشكل رائع وليس لدي أي توبيخ تجاه فريقي".

وأضاف "خسرنا المباراة ولنكن منصفين، فرنسا كان لها فرص أكثر منا والفوز كان مستحقا بالنسبة لهم، ولكن حتى الثانية الأخيرة كنا متواجدين".

وأتم تصريحاته "أسلوب لعبنا نجح لفترات طويلة في المباراة، وسيكون حاسما ضد بولندا ومن سيفوز على الأرجح سيتأهل إلى الدور المقبل".

وفاز منتخب فرنسا على النمسا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.

ويلعب منتخب النمسا في المباراة المقبلة ضد بولندا يوم الجمعة المقبل.