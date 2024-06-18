يورو 2024: مدرب النمسا: فرنسا استحقت الفوز وكنا متواجدين في المباراة حتى الثانية الأخيرة
الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 00:47
كتب : FilGoal
يرى رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا أن فريقه قدم مباراة مميزة ضد فرنسا رغم الخسارة.
وقال رانجنيك عقب المباراة: "صنعنا الفرص وفرنسا أيضا كان لها عدة فرص، حارس مرمانا عمل بشكل رائع وليس لدي أي توبيخ تجاه فريقي".
وأضاف "خسرنا المباراة ولنكن منصفين، فرنسا كان لها فرص أكثر منا والفوز كان مستحقا بالنسبة لهم، ولكن حتى الثانية الأخيرة كنا متواجدين".
وأتم تصريحاته "أسلوب لعبنا نجح لفترات طويلة في المباراة، وسيكون حاسما ضد بولندا ومن سيفوز على الأرجح سيتأهل إلى الدور المقبل".
وفاز منتخب فرنسا على النمسا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.
ويلعب منتخب النمسا في المباراة المقبلة ضد بولندا يوم الجمعة المقبل.
نرشح لكم
"لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي مدرب بلجيكا: لم نقصر ضد سلوفاكيا ولو سجلنا لاختلف الحديث تماما حارس سلوفاكيا: عملنا بجد وقاتلنا.. وهذا ما علينا فعله الآن مدرب سلوفاكيا: قلت للاعبين إننا الأفضل في العالم بتلك الحالة ديشامب: من المحتمل إصابة مبابي بكسر في الأنف ليس اليوم انتهت يورو 2024 – فرنسا (1)-(0) النمسا.. فوز الديوك ضغط سلوفاكيا.. وضغط لوكاكو
أخر الأخبار
ليس اليوم ساعة | ألمانيا 2024