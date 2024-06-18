ديشامب: من المحتمل إصابة مبابي بكسر في الأنف

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لفرنسا عن طبيعة إصابة كيليان مبابي نجم فريقه أمام النمسا.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا

وفاز منتخب فرنسا على النمسا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.

وقال ديشامب عبر القناة الفرنسية الأولى: "من المحتمل مبابي تعرض للإصابة بكسر في الأنف".

وأضاف "إذا تأكدت الإصابة في هذه الحالة سيرتدي مبابي قناعا في باقي مباريات يورو".

وتعرض مبابي لإصابة دموية في الدقيقة 86 بعدما اصطدم برأسه في رأس مدافع النمسا لتسيل الدماء من وجهه.

وخرج مبابي لتلقي العلاج وبعدها عاد إلى الملعب دون أن يحصل على إذن الحكم للدخول وسقط على الأرض.

ليخرج له الحكم البطاقة الصفراء قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 90 ويشارك بدلا منه أوليفيه جيرو.

وحتى الآن لم يسجل مبابي أول أهدافه مع فرنسا في بطولة يورو بشكل عام.

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