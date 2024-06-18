فاز منتخب فرنسا على النمسا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا النمسا

وحصد منتخب فرنسا أول 3 نقاط في المجموعة الرابعة بالتساوي مع منتخب هولندا الذي فاز على بولندا.

جاء هدف فوز فرنسا عن طريق النيران الصديقة برأسية من ماكسيميليان ووبر مدافع النمسا.

بدأت المباراة بمحاولات من فرنسا وسدد كيليان مبابي كرة خطيرة أبعدها الحارس بينتز ببراعة.

ومرة أخرى سدد جريزمان كرة خطيرة لفرنسا اصطدمت في العارضة في الدقيقة 19.

وأخيرا أسفرت محاولات فرنسا عن هدف الفوز في الدقيقة 38 بعد انطلاقة من مبابي من ناحية اليمين ثم أرسل عرضية اصطدمت في رأس ماكسيميليان ووبر مدافع النمسا وحولت مسارها إلى الشباك.

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في الشوط الثاني استمرت محاولات فرنسا وانفرد مبابي بالمرمى قبل أن يسدد الكرة بطريقة غربية بجوار القائم.

وتعرض مبابي لإصابة دموية في الدقيقة 86 بعدما اصطدم برأسه في رأس مدافع النمسا لتسيل الدماء من وجهه.

وخرج مبابي لتلقي العلاج وبعدها عاد إلى الملعب دون أن يحصل على إذن الحكم للدخول وسقط على الأرض.

ليخرج له الحكم البطاقة الصفراء قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 90 ويشارك بدلا منه أوليفيه جيرو.

بلا أهداف في يورو

واستمر مبابي بلا أهداف في بطولة كأس الأمم الأوروبية، وذلك بعدما فشل في التسجيل في بطولة يورو 2020 الماضية.

وخاض مبابي خامس مبارياته في بطولة يورو دون أن يسجل أي أهداف حتى الآن.

ويلعب منتخب فرنسا في المباراة المقبلة ضد هولندا يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو الجاري.