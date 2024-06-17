قبل لقاء فاركو.. 4 لاعبين مهددين بالغياب عن الزمالك ضد الأهلي

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 23:49

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الزمالك قبل لقاء المصري

يدخل نادي الزمالك لقاء فاركو ويملك أربعة لاعبين مهددين بالغياب ضد الأهلي في حالة الحصول على بطاقة صفراء جديدة.

الزمالك خسر أمام المصري اليوم الاثنين بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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مباراة تحصل فيها لاعبو الزمالك على ثلاثة إنذارات.

وسيغيب أحمد سيد "زيزو"، وإبراهيما نداي عن الزمالك ضد فاركو للإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث ضد المصري.

من جهة أخرى، مازال يوجد أربعة لاعبين مهددين بالغياب عن لقاء الأهلي بعد المقبل في حالة الحصول على إنذار ضد فاركو.

حمزة المثلوثي، ونبيل عماد، وعبد الله السعيد، يملك كل منهم إنذارين وكل منهم مهدد بالغياب عن لقاء الأهلي في حالة الحصول على إنذار.

وانضم محمد شحاتة لقائمة المهددين بعد حصوله على إنذار ضد المصري هو الثاني له في الدوري هذا الموسم، وبذلك سيكون مهددا بالغياب أمام الأهلي إذا تحصل على إنذار ضد فاركو.

ويلتقي الزمالك مع فاركو يوم الجمعة المقبل في مباراة مؤجلة من الدور الأول، قبل أن يلتقي مع الأهلي يوم 25 يونيو الجاري.

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