خبر في الجول – بعد الفوز على الزمالك.. مكافأة خاصة من علي ماهر لرباعي المصري

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 23:31

كتب : عمرو نبيل

عناق بين علي ماهر ومحمد الشامي عقب فوز المصري على الزمالك

صرف علي ماهر مدرب النادي المصري، مكافأة مالية خاصة لرباعي لاعبي الفريق بعد الفوز على الزمالك.

وفاز المصري على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن علي ماهر مدرب المصري صرف مكافأة مالية خاصة لـ فخر الدين بن يوسف، ومحمد الشامي، صاحبا الهدفين في اللقاء، كما صرف مكافأة أخرى للمساهمين في الهدفين من لاعبي الفريق.

ويحرص على ماهر دائما على خلق دوافع للاعبين خلال مباريات الدوري، فكانت المكافأة المالية الخاصة هي طريقته هذه المرة.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 42 نقطة في وصافة الترتيب من 25 مباراة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الـ12 من 19 مباراة.

ويستعد المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري المصري.

الدوري المصري المصري الزمالك فخر الدين بن يوسف محمد الشامي
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