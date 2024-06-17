الزمالك يخصم 25% من عقد محمد عواد لما بدر منه تجاه حسام عبد المجيد

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك توقيع غرامة مالية على محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بخصم 25% من قيمة عقده مع النادي.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

جاء ذلك لما بدر من محمد عواد خلال مباراة الزمالك والمصري.

وشارك محمد عواد في مباراة الزمالك والمصري بعد تعرض محمد صبحي للإصابة في الدقائق الأخيرة من الإحماء قبل انطلاق اللقاء.

وشهدت المباراة انفعال محمد عواد على حسام عبد المجيد بعد تلقي الزمالك الهدف الثاني من المصري.

وخسر الزمالك أمام المصري بهدفين لهدف في الجولة 26 من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.