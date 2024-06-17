طارق مجدي حكما لـ الاتحاد السكندري ضد الأهلي

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 22:58

كتب : FilGoal

عمر كمال - الأهلي ضد الاتحاد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام باقي مباريات الجولة 26 من الدوري.

ويدير طارق مجدي مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب ومصطفى حسن، ووائل فرحان حكما رابعا.

والثنائي محمد عادل وشريف عبد الله للفيديو.

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ويحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 36 نقطة أيضا من 25 مباراة.

أما مباراة سموحة ضد الداخلية يتولى إدارتها حمادة القلاوي، ويعاونه كل من أحمد شردي ومصطفى حسين، وخالد جمال الغندور حكما رابعا.

والثنائي مصطفى عثمان ورجب محمد للفيديو.

وأخيرا يدير وليد عبد الرازق مباراة زد ضد فاركو ويعاونه كل من أسامة عبد اللطيف وعدي عيد، ومحمد عباس قابيل حكما رابعا.

والثنائي حسام عزب وهشام الدسوقي للفيديو.

الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
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