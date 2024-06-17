تركي آل الشيخ يكشف كواليس وسبب ظهور لاعبي الأهلي وكولر في إعلان فيلم ولاد رزق

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 21:44

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي في إعلان فيلم ولاد رزق

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية كواليس وأسباب ظهور لاعبي الأهلي ومدربه مارسيل كولر في الإعلان الدعائي لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث.

وقال آل الشيخ عبر قناة إم بي سي مصر: "أفشة لاعب طيب جدا وأنا من أحضرته من إنبي إلى بيراميدز".

وأضاف "وبعدها ظهر مع إبراهيم فايق شعرت أن البعض يتصيد له الأخطاء في حواره مع إبراهيم فايق ولذلك كنت أرغب في ظهوره في الإعلان الدعائي لفيلم ولاد رزق".

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وأوضح "ظهور أفشة وكولر وعبد المنعم وإمام عاشور في الإعلان الدعائي لفيلم ولاد رزق جاء لدعمهم ودعم الأهلي ماديا".

وأتم تصريحاته "والأمر جاء بعد التواصل مع إدارة النادي وعرض الأمر عليها وناقشنا فكرة الإعلان مع الإدارة وبعدها تم الاتفاق على زيادة ما سيحصل عليه الأهلي حتى لا يتأثر العائد المادي للاعبين والمدرب والأمر كله جاء في 18 ساعة فقط".

الأهلي تركي آل الشيخ فيلم ولاد رزق
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