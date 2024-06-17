ضغط سلوفاكيا.. وضغط لوكاكو

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 21:30

كتب : أحمد أباظة

سلوفاكيا 1-0 بلجيكا

بلجيكا من أفضل فرق العالم في المرتدات بينما تميل سلوفاكيا للضغط العالي.. ألن تكون هذه مخاطرة حيث ستتركون الكثير من المساحات في الخلف؟

"بلجيكا جيدة للغاية في التحولات والمرتدات ولكننا لدينا طريقتنا في اللعب، والضغط ليس استراتيجية خطرة بالضرورة، فحين تضغط جيدًا يمكن لذلك أن يتحول لأفضلية لك، أما إذا لم تفعل ذلك فستمنح الخصم مساحات أكثر. في جميع الأحوال نحن لا نحب التراجع والبقاء في منتصف ملعبنا، ولست قلقًا من مرتدات بلجيكا لأنها ليست نقطة قوتها الوحيدة".

بتلك الكلمات الواضحة والشجاعة كشف الإيطالي فرانشيسكو كالزونا مدرب سلوفاكيا عن الطريقة التي ينوي اللعب بها ضد بلجيكا الطرف الأكثر قوة والمرشح للفوز بوضوح شديد.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 - قائد أوكرانيا: هدف رومانيا الأول هو الأفضل في البطولة.. والمدرب حذرنا قبل المباراة يرورو 2024 - لاعب رومانيا: آمنا بقدرتنا على الفوز بعد نتائجنا في التصفيات هنري ينضم لمبابي وتورام في الحملة السياسية ضد الحزب المتطرف أوكرانيا تحت القصف

كالزونا اعترف في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة بأن فريقه يبحث عن أفضل نتيجة ممكنة وهي عدم الخسارة، ولكن في الوقت ذاته لن يتخلى عن أسلوبه، لأن ذلك يعني التخلي بالتبعية عن حظوظه في الفوز.

حسنا، فازت سلوفاكيا على بلجيكا بهدف دون رد في أقوى مباريات المجموعة الخامسة لبطولة يورو 2024، بهدف من ثمار الضغط، على حساب رجل آخر ارتفع ضغط دمه ورفع ضغط مشجعيه ببعض لقطاته المعتادة، عن روميلو لوكاكو بالطبع نتحدث، فقد ألغي له هدفين في نفس المباراة.

لا مخطئ هنا

المثير في هذه المباراة أن الصحفي كان على حق، وكذلك كالزونا، ففي الدقيقة الثانية من المباراة أخفقت سلوفاكيا خلال عملية الضغط في افتكاك الكرة، فانطلق دوكو بمرتدة مرعبة انتهت بوصول الكرة إلى لوكاكو، ولكن تسديدة سيئة من مهاجم روما انتهت في أحضان مارتن دوبرافكا حارس مرمى سلوفاكيا ونيوكاسل يونايتد.

وفي الدقيقة 7 انتصرت وجهة نظر كالزونا، بعد أن أسفر الضغط عن خطأ في الصفوف الخلفية البلجيكية، انتهى بتسديدة ارتدت من جسد الحارس كوين كاستيلز ليتابعها إيفان شرانز في الشباك.

الأمر ذاته انطبق على بلجيكا نفسها، حيث أخطأ دوبرافكا تحت الضغط في الدقيقة 20، ووصلت الكرة إلى تروسار ليسدد في المرمى الخالي ولكنها مرت من فوقه.

بينما مارس لوكاكو فعلته التي لا يحبها أحد في الدقيقة 41، حين أهدر هذا الانفراد بهذه الطريقة الغريبة.

لن تسجل مهما فعلت

تعادل بلجيكا لم يتأخر في الشوط الثاني، حيس سجل لوكاكو من عرضية وصلت إلى دوكو ليهيئها له بالرأس فسددها في الشباك في الدقيقة 56.

ولكن بعد دقيقة واحدة، اكتشفت تقنية الفيديو تسلل لوكاكو ليتم إلغاء الهدف.

وحل يوهان باكايوكو بدلا من أوريل مانجالا كأول تبديلات بلجيكا في الدقيقة 58ز

وفي الدقيقة 74 حل يوري تيليمانس بدلا من لياندرو تروسار، واستمرت تبديلات الإيطالي دومينيكو تيديسكو في الدقيقة 84 بنزول لويس أوبيندا ودودي لوكيباكيو بدلا من جيريمي دوكو ويانيك كاراسكو.

وأخيرا أتى التعادل المنتظر في الدقيقة 86 بتوقيع لوكاكو مرة أخرى بعد تمريرة من لويس أوبيندا. لم يكُن لوكاكو مخطئا، ولم يكن متسللا..

ولكن.. الكرة ارتطمت بيد أوبيندا في الطريق، ولذلك ألغي الهدف مرة أخرى.

المجموعة ذاتها شهدت فوز رومانيا الساحق على أوكرانيا 3-0، لتتصدر بفارق الأهداف.

المواجهات مستمرة في 21 يونيو بمباراة سلوفاكيا التي قد تحسم التأهل أمام أوكرانيا، ثم عملية إنقاذ بلجيكا في 22 يونيو حين تلاقي رومانيا.

سلوفاكيا بلجيكا يورو 2024 لوكاكو
نرشح لكم
مباشر يورو 2024 – فرنسا (0)-(0) النمسا.. مبابي يهدر الأول يورو 2024 – تشكيل فرنسا.. مبابي يقود القوة الضاربة ضد النمسا يورو 2024 - قائد أوكرانيا: هدف رومانيا الأول هو الأفضل في البطولة.. والمدرب حذرنا قبل المباراة يرورو 2024 - لاعب رومانيا: آمنا بقدرتنا على الفوز بعد نتائجنا في التصفيات انتهت في يورو 2024 - بلجيكا (1)-(0) سلوفاكيا يورو 2024 - مدرب رومانيا: الجيل الحالي من المنتخب لا حدود له هنري ينضم لمبابي وتورام في الحملة السياسية ضد الحزب المتطرف يورو 2024 - دربي إيطالي.. لوكاكو ودي بروين يقودان هجوم بلجيكا ضد سلوفاكيا
أخر الأخبار
جوميز: هل هذه كرة القدم التي تريدوها لمصر؟ تحلوا بالشجاعة حتى لا تتكرر الأخطاء 21 دقيقة | الدوري المصري
عبد الواحد السيد: سيكون لنا وقفة لما نتعرض له.. ولنبحث عن دوري آخر إذا لا يريدونا 27 دقيقة | الدوري المصري
مباشر يورو 2024 – فرنسا (0)-(0) النمسا.. مبابي يهدر الأول 41 دقيقة | ألمانيا 2024
تركي آل الشيخ يكشف كواليس وسبب ظهور لاعبي الأهلي وكولر في إعلان فيلم ولاد رزق 51 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - إيقاف حمدي النقاز لصالح الزمالك.. والحل الوحيد لرفع العقوبة 58 دقيقة | الدوري المصري
ضغط سلوفاكيا.. وضغط لوكاكو ساعة | ألمانيا 2024
ذهابا إيابا لأول مرة منذ 19 عاما.. المصري يهزم الزمالك ويثبت الوصافة ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 – تشكيل فرنسا.. مبابي يقود القوة الضاربة ضد النمسا ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال 3 جوميز: من الممكن سؤال السعيد لماذا يلاعبك هذا المدرب الغبي في مركز مختلف.. وموقفي من سامسون 4 انتهت دورة الترقي - منتخب السويس (1) - (0) حرس الحدود.. سبورتنج (1) - (0) الترسانة