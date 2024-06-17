ضغط سلوفاكيا.. وضغط لوكاكو

بلجيكا من أفضل فرق العالم في المرتدات بينما تميل سلوفاكيا للضغط العالي.. ألن تكون هذه مخاطرة حيث ستتركون الكثير من المساحات في الخلف؟

"بلجيكا جيدة للغاية في التحولات والمرتدات ولكننا لدينا طريقتنا في اللعب، والضغط ليس استراتيجية خطرة بالضرورة، فحين تضغط جيدًا يمكن لذلك أن يتحول لأفضلية لك، أما إذا لم تفعل ذلك فستمنح الخصم مساحات أكثر. في جميع الأحوال نحن لا نحب التراجع والبقاء في منتصف ملعبنا، ولست قلقًا من مرتدات بلجيكا لأنها ليست نقطة قوتها الوحيدة".

بتلك الكلمات الواضحة والشجاعة كشف الإيطالي فرانشيسكو كالزونا مدرب سلوفاكيا عن الطريقة التي ينوي اللعب بها ضد بلجيكا الطرف الأكثر قوة والمرشح للفوز بوضوح شديد.

كالزونا اعترف في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة بأن فريقه يبحث عن أفضل نتيجة ممكنة وهي عدم الخسارة، ولكن في الوقت ذاته لن يتخلى عن أسلوبه، لأن ذلك يعني التخلي بالتبعية عن حظوظه في الفوز.

حسنا، فازت سلوفاكيا على بلجيكا بهدف دون رد في أقوى مباريات المجموعة الخامسة لبطولة يورو 2024، بهدف من ثمار الضغط، على حساب رجل آخر ارتفع ضغط دمه ورفع ضغط مشجعيه ببعض لقطاته المعتادة، عن روميلو لوكاكو بالطبع نتحدث، فقد ألغي له هدفين في نفس المباراة.

لا مخطئ هنا

المثير في هذه المباراة أن الصحفي كان على حق، وكذلك كالزونا، ففي الدقيقة الثانية من المباراة أخفقت سلوفاكيا خلال عملية الضغط في افتكاك الكرة، فانطلق دوكو بمرتدة مرعبة انتهت بوصول الكرة إلى لوكاكو، ولكن تسديدة سيئة من مهاجم روما انتهت في أحضان مارتن دوبرافكا حارس مرمى سلوفاكيا ونيوكاسل يونايتد.

وفي الدقيقة 7 انتصرت وجهة نظر كالزونا، بعد أن أسفر الضغط عن خطأ في الصفوف الخلفية البلجيكية، انتهى بتسديدة ارتدت من جسد الحارس كوين كاستيلز ليتابعها إيفان شرانز في الشباك.

الأمر ذاته انطبق على بلجيكا نفسها، حيث أخطأ دوبرافكا تحت الضغط في الدقيقة 20، ووصلت الكرة إلى تروسار ليسدد في المرمى الخالي ولكنها مرت من فوقه.

بينما مارس لوكاكو فعلته التي لا يحبها أحد في الدقيقة 41، حين أهدر هذا الانفراد بهذه الطريقة الغريبة.

لن تسجل مهما فعلت

تعادل بلجيكا لم يتأخر في الشوط الثاني، حيس سجل لوكاكو من عرضية وصلت إلى دوكو ليهيئها له بالرأس فسددها في الشباك في الدقيقة 56.

ولكن بعد دقيقة واحدة، اكتشفت تقنية الفيديو تسلل لوكاكو ليتم إلغاء الهدف.

وحل يوهان باكايوكو بدلا من أوريل مانجالا كأول تبديلات بلجيكا في الدقيقة 58ز

وفي الدقيقة 74 حل يوري تيليمانس بدلا من لياندرو تروسار، واستمرت تبديلات الإيطالي دومينيكو تيديسكو في الدقيقة 84 بنزول لويس أوبيندا ودودي لوكيباكيو بدلا من جيريمي دوكو ويانيك كاراسكو.

وأخيرا أتى التعادل المنتظر في الدقيقة 86 بتوقيع لوكاكو مرة أخرى بعد تمريرة من لويس أوبيندا. لم يكُن لوكاكو مخطئا، ولم يكن متسللا..

ولكن.. الكرة ارتطمت بيد أوبيندا في الطريق، ولذلك ألغي الهدف مرة أخرى.

المجموعة ذاتها شهدت فوز رومانيا الساحق على أوكرانيا 3-0، لتتصدر بفارق الأهداف.

المواجهات مستمرة في 21 يونيو بمباراة سلوفاكيا التي قد تحسم التأهل أمام أوكرانيا، ثم عملية إنقاذ بلجيكا في 22 يونيو حين تلاقي رومانيا.