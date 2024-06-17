يورو 2024 – تشكيل فرنسا.. مبابي يقود القوة الضاربة ضد النمسا
الإثنين، 17 يونيو 2024 - 21:20
كتب : FilGoal
دفع ديديه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا بالقوة الضاربة لمنتخب بلاده في مواجهة النمسا.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
ويلعب منتخب فرنسا ضد النمسا في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.
وتقام المباراة في ملعب مركور شبيل أرينا بمدينة دوسلدورف.
ويقود كيليان مبابي المنضم حديثا لصفوف ريال مدريد هجوم فرنسا بجانب باقي القوة الضاربة للديوك المتمثلة في جريزمان وعثمان ديمبيلي وماركوس تورام.
وجاء تشكيل فرنسا كالآتي:
المرمى: مايك ماينان
الدفاع: جول كوندي - دايوت أوباميكانو – ويليام ساليبا – ثيو هيرنانديز
الوسط: نجولو كانتي – أدريان رابيو – أنطوان جريزمان
الهجوم: كيليان مبابي – ماركوس تورام – عثمان ديمبيلي
بينما جاء تشكيل النمسا كالآتي:
المرمى: باتريك بينتز
الدفاع: ستيفان بوش – كيفين دانسو – ماكسيميليان ووبر – فيليب موين
الوسط: نيكولاس سيوالد – مارسيل سابيتزر – كونراد ليمر – كريستوف بومجارتنر
الهجوم: فلوريان جريليتش – مايكل جريجوريتش
وكان منتخب هولندا افتتح مباريات المجموعة بالفوز على بولندا بهدفين لهدف.