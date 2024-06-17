وسام أبو علي يواصل التأهيل.. والأهلي يختتم الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 20:39

كتب : حسام نور الدين

وسام أبو علي - الأهلي

واصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي برنامجه التأهيلي على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأدى اللاعب بعض الفقرات التأهيلية وأدى تدريبات الجري حول الملعب.

وتعرض أبو علي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب فلسطين ضد لبنان في تصفيات كأس العالم.

أخبار متعلقة:
التاسعة بلا فوز للفريقين وهدف أولمبي.. الجونة يتعادل مع البنك الأهلي خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك المقبلتين الهداف ونجم آخر.. غيابات الاتحاد السكندري أمام الأهلي

واختتم الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 26 من الدوري في استاد برج العرب.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد ‏للمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة قبل استكمال المران بفقرات خططية وتدريبات تخصصية تحت إشراف الجهاز الفني.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ‏تدريباته تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

ويحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 36 نقطة أيضا من 25 مباراة.

الأهلي وسام أبو علي الاتحاد السكندري
نرشح لكم
جوميز: هل هذه كرة القدم التي تريدوها لمصر؟ تحلوا بالشجاعة حتى لا تتكرر الأخطاء عبد الواحد السيد: سيكون لنا وقفة لما نتعرض له.. ولنبحث عن دوري آخر إذا لا يريدونا خبر في الجول - إيقاف حمدي النقاز لصالح الزمالك.. والحل الوحيد لرفع العقوبة ذهابا إيابا لأول مرة منذ 19 عاما.. المصري يهزم الزمالك ويثبت الوصافة مباراة أهداف الوقت الضائع.. تعادل مثير بين الإسماعيلي وإنبي 2 من 7.. تأكد غياب ثنائي الزمالك ضد فاركو و5 مهددين لأول مرة.. فخر الدين يهز شباك الزمالك بعد 10 محاولات لأول مرة.. زيزو "كابتن الزمالك" ضد المصري
أخر الأخبار
جوميز: هل هذه كرة القدم التي تريدوها لمصر؟ تحلوا بالشجاعة حتى لا تتكرر الأخطاء 8 دقيقة | الدوري المصري
عبد الواحد السيد: سيكون لنا وقفة لما نتعرض له.. ولنبحث عن دوري آخر إذا لا يريدونا 15 دقيقة | الدوري المصري
مباشر يورو 2024 – فرنسا (0)-(0) النمسا.. مبابي يهدر الأول 28 دقيقة | ألمانيا 2024
تركي آل الشيخ يكشف كواليس وسبب ظهور لاعبي الأهلي وكولر في إعلان فيلم ولاد رزق 39 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - إيقاف حمدي النقاز لصالح الزمالك.. والحل الوحيد لرفع العقوبة 46 دقيقة | الدوري المصري
ضغط سلوفاكيا.. وضغط لوكاكو 53 دقيقة | ألمانيا 2024
ذهابا إيابا لأول مرة منذ 19 عاما.. المصري يهزم الزمالك ويثبت الوصافة ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 – تشكيل فرنسا.. مبابي يقود القوة الضاربة ضد النمسا ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال 3 جوميز: من الممكن سؤال السعيد لماذا يلاعبك هذا المدرب الغبي في مركز مختلف.. وموقفي من سامسون 4 انتهت دورة الترقي - منتخب السويس (1) - (0) حرس الحدود.. سبورتنج (1) - (0) الترسانة