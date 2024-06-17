وسام أبو علي يواصل التأهيل.. والأهلي يختتم الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري

واصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي برنامجه التأهيلي على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي.

وأدى اللاعب بعض الفقرات التأهيلية وأدى تدريبات الجري حول الملعب.

وتعرض أبو علي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب فلسطين ضد لبنان في تصفيات كأس العالم.

واختتم الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 26 من الدوري في استاد برج العرب.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد ‏للمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة قبل استكمال المران بفقرات خططية وتدريبات تخصصية تحت إشراف الجهاز الفني.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ‏تدريباته تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

ويحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 36 نقطة أيضا من 25 مباراة.