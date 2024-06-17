2 من 7.. تأكد غياب ثنائي الزمالك ضد فاركو و5 مهددين

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 19:59

كتب : FilGoal

سيراميكا - الزمالك - أحمد مصطفى زيزو

تأكد غياب إبراهيما نداي، وأحمد سيد "زيزو" عن الزمالك ضد فاركو للإيقاف.

وتحصل نداي وزيزو على بطاقة صفراء في الشوط الأول ضد المصري، وهو الإنذار الثالث لكل منهما، ليتأكد غيابهما عن اللقاء المقبل ضد فاركو.

ثلاثة لاعبين آخرين في صفوف الزمالك، مازالوا مهددين كذلك في الشوط الثاني، هم حمزة المثلوثي، ونبيل عماد، وعبد الله السعيد، بجانب أحمد حمدي المصاب لنهاية الموسم، وسيف الدين الجزيري الغائب للإصابة.

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ويتقدم المصري على الزمالك بهدف مقابل لا شيء مع نهاية الشوط الأول من عمر اللقاء.

ويلعب الزمالك مع فاركو يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ12 المؤجلة، فيما يلعب بعدها مع الأهلي يوم 25 يونيو الجاري.

الدوري المصري المصري الزمالك إبراهيما نداي أحمد سيد زيزو
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