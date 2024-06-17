يورو 2024 - قائد أوكرانيا: هدف رومانيا الأول هو الأفضل في البطولة.. والمدرب حذرنا قبل المباراة

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

تاراس ستيبانينكو لاعب أوكرانيا ضد رومانيا

يرى تاراس ستيبانينكو قائد منتخب أوكرانيا أن هدف ستانسيو لاعب رومانيا هو الأفضل في بطولة يورو 2024.

تاراس ستبانينكو

النادي : شاختار دونتسك

أوكرانيا

وخسر منتخب أوكرانيا من رومانيا بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وجل ستانسيو الهدف الأول لرومانيا بتسديدة رائعة.

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وقال ستيبانيكو عبر موقع يويفا عقب المباراة: "أشعر بإحباط بسبب أداؤنا، اليوم لم نكن المنتخب الذي اعتدنا أن نكونه ورومانيا استحقت الفوز ولكن يجب أن نستمر ولا يزال أمامنا مباراتين ويجب أن نكون أقوياء ونغير ذلك الموقف".

وتابع "أحيانا الأشياء السيئة تحدث في الأوقات الأكثر أهمية وهذا ما حدث اليوم، لقد سيطرنا على المباراة ولكننا عوقبنا مع أول خطأ ارتكبناه، في هذه البطولات يجب عليك أحيانا أن تلعب ببساطة أمام مرماك والمدرب حذرنا من ذلك قبل المباراة".

وأضاف "هدف ستانسيو قد يكون الأفضل في البطولة لقد كانت تسديدة رائعة، ولكن كنت أتوقع أن نكون أقوى في الشوط الثاني ونقلب الأمور ولكن للأسف لم يحدث ذلك".

بهذا الانتصار تصدر منتخب رومانيا مجموعته بثلاث نقاط، وفي انتظار مباراة بلجيكا وسلوفاكيا التي ستقام بعد قليل.

وسيلعب منتخب أوكرانيا مباراته المقبلة ضد سلوفاكيا يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو، بينما سيلتقي منتخب رومانيا مع بلجيكا يوم السبت.

ستيبانينكو أوكرانيا يورو 2024
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