يرورو 2024 - لاعب رومانيا: آمنا بقدرتنا على الفوز بعد نتائجنا في التصفيات

شدد رازفان مارين لاعب منتخب رومانيا على أن منتخبه قادر على الخروج بنتيجة إيجابة خلال مواجهة بلجيكا المقبلة.

وفاز منتخب رومانيا على أوكرانيا بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2024.

سعداء بما أظهرناه على أرض الملعب وأنا مسرور ولا أملك الكلمات المناسبة لوصف شعوري ولكن أنا سعيد من أجلي ومن أجل جميع عناصر المنتخب".

وتابع "كنا نؤمن بقدرتنا على تحقيق الفوز بعد ما قمدمناه خلال التصفيات، سنسير خطوة بخطوة والمباراة المقبلة ضد بلجيكا ويجل أن نذهب إلى الملعب بنفس العقلية والإصرار ومتأكد من أننا سنخرج بنتيجة إيجابية".

وسجل مارين هدف منتخب بلاده الثالث في المباراة.

بهذا الانتصار تصدر منتخب رومانيا مجموعته بثلاث نقاط، وفي انتظار مباراة بلجيكا وسلوفاكيا التي ستقام بعد قليل.

وسيلعب منتخب أوكرانيا مباراته المقبلة ضد سلوفاكيا يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو، بينما سيلتقي منتخب رومانيا مع بلجيكا يوم السبت.