يورو 2024 - مدرب رومانيا: الجيل الحالي من المنتخب لا حدود له

يرى إدوارد يوردينسكو أن الجيل الحالي لرومانيا لا حدود له ويمثل روح البلاد.

وحقق منتخب رومانيا الفوز على أوكرانيا بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2024.

"أريد أن أشكر كل شخص روماني بكل مكان في العالم، أعرف أنهم كانوا معنا اليوم، لقد قدم الفريق أداء رائعا وإن كان أي شخص يشكك عليه أن يثق بي الآن لأن هذا الفريق مميز، تهانيا للاعبين لأن ما حدث كان خرافيا".

وتابع "منذ انضمامي للمنتخب مررت ببعض اللحظات الصعبة ولم تكن الأمور دائما سهلة، لدينا في السابق أجيال ذهبية لرومانيا ولكن الجيل الحالي يمثل الروح ويقدم مجهودا كبيرا في كل شيء وبسبب ما يتمتع به من قلب شجاع، هذا الجيل لا حدود له".

بهذا الانتصار تصدر منتخب رومانيا مجموعته بثلاث نقاط، وفي انتظار مباراة بلجيكا وسلوفاكيا التي ستقام بعد قليل.

وسيلعب منتخب أوكرانيا مباراته المقبلة ضد سلوفاكيا يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو، بينما سيلتقي منتخب رومانيا مع بلجيكا يوم السبت.