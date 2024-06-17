التشكيل – تراوري والنبريصي يقودان الإسماعيلي.. وأحمد أمين في هجوم إنبي

دفع إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي بالثنائي إريك تراوري وخالد النبريصي في هجوم فريقه أمام إنبي.

ويلعب الإسماعيلي ضد إنبي في الجولة 26 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد الإسماعيلية.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

المرمى: محمد فوزي

الدفاع: عبد الكريم مصطفى – محمد نصر – عماد حمدي – حاتم سكر

الوسط: نادر فرج – هشام محمد – محمد مخلوف

الهجوم: مروان حمدي – إريك تراوري – خالد النبريصي

بينما جاء تشكيل إنبي كالآتي:

المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – محمد حامد

الوسط: علي فوزي – مصطفى دويدار – أحمد العجوز – مودي ناصر

الهجوم: رفيق كابو – مصطفى شكشك – أحمد أمين

ويحتل إنبي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 24 مباراة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة من 25 مباراة.