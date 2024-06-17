هنري ينضم لمبابي وتورام في الحملة السياسية ضد الحزب المتطرف

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 18:30

كتب : FilGoal

تيري هنري - موناكو

أبدى تييري هنري أسطورة الكرة الفرنسية وتأييده للاعبي منتخب فرنسا في موقفهم ضد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية.

وقال هنري في مؤتمر صحفي: "أنا أعرف جيدا إلى أين نذهب بهذا الطريق".

وأضاف "أقول إني أتشارك الرأي مع كل ما قيل في هذا السياق".

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وأوضح "إذا انخرطنا بالحديث عن السياسة، فأنا أتفق مع اللاعبين والمدرب".

وتابع "أذكر ماركوس (تورام) وعثمان (ديمبيلي) وكيليان (مبابي) والمدرب (ديدييه ديشامب)، قالوا ذلك وأؤيدهم".

واختتم "التصويت هو وسيلة منع المتطرفين، لذلك اذهبوا وصوتوا. شخصيا أنا ضد كل ما يفرقنا".

وكان مبابي قد انضم لزميله ماركوس تورام في دعوته للتصويت ضد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية.

وقال مبابي: "أنا ضد المتطرفين والجهات التي تقسم الشعب. لدينا فرصة اختيار مستقبل بلادنا، ولا يجب علينا الاختباء".

وأوضح "حين يتعلق الأمر ببلادنا يصبح مهما. أنا مع كل الأفكار التي تجمع الناس ولا تفرقها".

وكان تورام قد قال: "كمواطن يجب أن أقاتل حتى لا ينجح حزب التجمع الوطني".

وتقام الانتخابات التشريعية في فرنسا بين 30 يونيو و7 يوليو.

تييري هنري منتخب فرنسا
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