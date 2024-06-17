التاسعة بلا فوز للفريقين وهدف أولمبي.. الجونة يتعادل مع البنك الأهلي

تعادل فريق الجونة مع ضيفه البنك الأهلي بهدف لكل منهما في الجولة 26 من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة.

ورفع الجونة رصيده إلى النقطة 31 في المركز الـ12 بجدول الترتيب، ووصل البنك الأهلي إلى النقطة 24 في المركز 14.

واستمر الجونة للمباراة السادسة على التوالي دون أي فوز، بعدما خسر أمام كل من الأهلي وفاركو وبيراميدز، وتعادل مع الداخلية وطلائع الجيش والبنك الأهلي.

على الجانب الآخر وصل البنك الأهلي للمباراة الثالثة على التوالي دون فوز، بعدما خسر من سيراميكا كليوباترا وتعادل مع كل من الإسماعيلي والجونة.

تقدم الجونة في الدقيقة 30 بهدف أولمبي سجله صبري رحيل من ركلة ركنية سددها مباشرة في المرمى بطريقة رائعة.

قبل أن يتعادل البنك الأهلي في الدقيقة 52 بضربة رأسية من محمد بسيوني.

ويلعب الجونة في المباراة المقبلة ضد إنبي، بينما يواجه البنك الأهلي نظيره بلدية المحلة.

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