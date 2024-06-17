يورو 2024 - دربي إيطالي.. لوكاكو ودي بروين يقودان هجوم بلجيكا ضد سلوفاكيا
الإثنين، 17 يونيو 2024 - 18:11
كتب : FilGoal
أعلن الإيطالي دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا عن تشكيل فريقه لمواجهة سلوفاكيا في دور المجموعات ليورو 2024.
وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:
حراسة المرمى: كوين كاستيلز
خط الدفاع: تيموتي كاستاني - فاوت فايس - زينو ديباست - يانيك كاراسكو
خط الوسط: أمادو أونانا - أوريل مانجالا
أمامهما: لياندرو تروسار - كيفن دي بروين - جيريمي دوكو
خط الهجوم: روميلو لوكاكو
على الجانب الآخر أعلن الإيطالي فرانشيسكو كالزونا مدرب سلوفاكيا عن تشكيل فريقه لمواجهة بلجيكا التي يقودها مواطنه تيديسكو.
حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا
خط الدفاع: بيتر بيكاريك - دينيس فافرو - ميلان شكرينيار - دافيد هانكو
خط الوسط: يوراي كوتشكا - ستانيسلاف لوبوتكا - أوندري دودا
خط الهجوم: إيفان شرانز - روبرت بوزينيك - لوكاس هاراسلين
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