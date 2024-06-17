يورو 2024 - دربي إيطالي.. لوكاكو ودي بروين يقودان هجوم بلجيكا ضد سلوفاكيا

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - بلجيكا

أعلن الإيطالي دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا عن تشكيل فريقه لمواجهة سلوفاكيا في دور المجموعات ليورو 2024.

وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

خط الدفاع: تيموتي كاستاني - فاوت فايس - زينو ديباست - يانيك كاراسكو

خط الوسط: أمادو أونانا - أوريل مانجالا

أمامهما: لياندرو تروسار - كيفن دي بروين - جيريمي دوكو

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

على الجانب الآخر أعلن الإيطالي فرانشيسكو كالزونا مدرب سلوفاكيا عن تشكيل فريقه لمواجهة بلجيكا التي يقودها مواطنه تيديسكو.

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

خط الدفاع: بيتر بيكاريك - دينيس فافرو - ميلان شكرينيار - دافيد هانكو

خط الوسط: يوراي كوتشكا - ستانيسلاف لوبوتكا - أوندري دودا

خط الهجوم: إيفان شرانز - روبرت بوزينيك - لوكاس هاراسلين

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