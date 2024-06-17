يورو 2024 - دربي إيطالي.. لوكاكو ودي بروين يقودان هجوم بلجيكا ضد سلوفاكيا

مباشر يورو 2024 – فرنسا (0)-(0) النمسا.. مبابي يهدر الأول

ضغط سلوفاكيا.. وضغط لوكاكو

يورو 2024 – تشكيل فرنسا.. مبابي يقود القوة الضاربة ضد النمسا

يورو 2024 - قائد أوكرانيا: هدف رومانيا الأول هو الأفضل في البطولة.. والمدرب حذرنا قبل المباراة

يرورو 2024 - لاعب رومانيا: آمنا بقدرتنا على الفوز بعد نتائجنا في التصفيات

انتهت في يورو 2024 - بلجيكا (1)-(0) سلوفاكيا

يورو 2024 - مدرب رومانيا: الجيل الحالي من المنتخب لا حدود له

هنري ينضم لمبابي وتورام في الحملة السياسية ضد الحزب المتطرف