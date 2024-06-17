"أوكرانيا تحت القصف" ولكن هذه المرة في الميدان الرياضي، وتحديدا بقذائق رومانية بعيدة المدى صنعت الفارق وكتبت الفوز للفريق البرتقالي.

فاز منتخب رومانيا علىى أوكرانيا بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا بالجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2024.

سجل ثلاثية رومانيا في المباراة كل من نيكولاي ستانسيو، ورازفان مارين/ ودينيس دراجوس.

بهذا الانتصار تصدر منتخب رومانيا مجموعته بثلاث نقاط، وفي انتظار مباراة بلجيكا وسلوفاكيا التي ستقام بعد قليل.

التشكيل

قاد دراجو رادوسين دفاع رومانيا في المباراة، بينما حرس أندري لونين مرمى أوكرانيا على حساب أناتولي تروبين الذي اعتاد حراسة عرين الأوكران سابقا.

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أحداث المباراة

سيطر منتخب أوكرانيا على المباراة منذ البداية ولكن بدون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى الرومان.

سيطرة أوكرانيا استمرت قرابة نصف ساعة وفي الدقيقة 29سجل نيكولاس ستانسيو الهدف الأول لرومانيا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

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وبعد 10 دقائق أطلق الرومان صاروخا جديدا مر بجوار مرمى لونين وتحول الكرة إلى ركنية.

الركنية أيضا شكلت خطورة كبيرة إذ نفذها ستانسيو مباشرة في المرمى ولكن كرته اتردت من العارضة.

في الشوط الثاني استمرت هيمنة رومانيا وبصاروخ جديد أضاف رازفان مارين الهدف الثاني في الدقيقة 53 من خارج منطقة الجزاء.

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وبعد 4 دقائق سجل دينيس دراجوس الهدف الثالث مستغلا عرضية من دينيس مان أمام المرمى الخالي.

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حاول لاعبو أوكرانيا تقليص الفارق على الأقل في بعد ثلاثة رومانيا ولكن جميع المحاولات فشلت أمام حارس المرمى والدفاع.

وسيلعب منتخب أوكرانيا مباراته المقبلة ضد سلوفاكيا يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو، بينما سيلتقي منتخب رومانيا مع بلجيكا يوم السبت.