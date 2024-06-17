تشكيل الزمالك – عواد أساسي بعد إصابة صبحي في التسخين ضد المصري

أجرى جوزيه جوميز مدرب الزمالك، تعديلا اضطراريا على تشكيل الفريق بدخول محمد عواد بدلا من محمد صبحي في حراسة مرمى الفريق.

وشعر صبحي بآلام أثناء إجراء عملية الإحماء قبل المباراة، ليضطر لإشراك عواد بدلا من صبحي في المباراة.

ويقود ناصر منسي هجوم الزمالك للمباراة الثانية على التوالي، وهذه المرة ضد المصري، فيما يشغل إبراهيما نداي مركز الظهير الأيسر.

أعلن جوزيه جوميز مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة المصري بعد قليل في بطولة الدوري.

تشكيل الزمالك شهد البدء بـ ناصر منسي كمهاجم أساسي في غياب سيف الدين الجزيري للإصابة، وعدم عودة سامسون أكينيولا من بلاده بنين.

من جهة أخرى، يبدأ زياد كمال في وسط الملعب بجانب نبيل عماد، وعبد الله السعيد، فيما يستمر محمد شحاتة كظهير أيمن في غياب عمر جابر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع : إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد .

الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".