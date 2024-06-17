في الجول يكشف سبب نقل مباراة الزمالك وفاركو لاستاد المقاولون

نقلت مباراة الزمالك وفاركو والتي كان من المقرر إقامتها على استاد القاهرة إلى ملعب المقاولون العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن هيئة استاد القاهرة هي التي طلبت نقل المباراة إلى ملعب آخر لإقامة بعض التصليحات على الملعب قبل استضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم 25 يونيو المقبل.

كما طلبت هيئة الاستاد نقل مباراة البنك الأهلي وفاركو من الجولة 27 أيضا إلى ملعب آخر قبل أن يتم نقلها لاستاد السلام.

ويلتقي الزمالك بعد قليل مع المصري على استاد برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من 11 مباراة.