انتهت يورو 2024 - رومانيا (3)-(0) أوكرانيا
الإثنين، 17 يونيو 2024 - 15:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة رومانيا ضد أوكرانيا في الجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2024.
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نهاية المباراة
ق57. جوووووول ثاااالث لرومانيا عن طريق دينيس دراجوس.
ق53. جوووووول ثاااني لرومانيا بتسديدة جديدة عن طريق رازفان مارين.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39. العارضة تمنع الثاني من ركنية مباشرة نفذها ستانسيو.
ق38. تسديدة صاروخية جديدة تمر بجوار مرمى لونين.
ق29. جووووووول أول لرومانيا بتسديدة صاروخية عن طريق نيكولاي ستانسيو.
ق21. سيطرة من أوكرانيا بدون خطورة على المرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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