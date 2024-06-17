تشكيل يورو 2024 - مدافع توتنام يقود رومانيا.. وهداف الدوري الإسباني في هجوم أوكرانيا

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 15:16

كتب : FilGoal

أوكرانيا

أعلن كل من إدوارد لوردانيسكو مدرب منتخب رومانيا وسيرجي ريبورف مدرب منتخب أوكرانيا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب رومانيا مع أوكرانيا على ملعب أليانز أرينا في الجولة الأولى من دور مجموعات يورو2024.

ويقود رادو دراجوسين خط دفاع رومانيا في المباراة.

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وجاء تشكيل رومانيا كالتالي:

الحارس: فلورين نيتا.

الدفاع: أندري راتيو – رادو دراجوسين – أندري بوركا – نيكوسو بانكو.

الوسط: رازفان مارين – ماريوس مارين – نيكولاي ستانسيو.

الهجوم: دينيس مان – فلورينيل كومان – دينيس دراجوس.

ويحرس أندري لونين مرمى أوكرانيا، بينما يقود دوفبيك خط الهجوم.

بينما جاء تشكيل أوكرانيا كالتالي:

الحارس: أندري لونين.

الدفاع: يوخيم كونوبليا – إليا زابارني – ميكولا ماتفيينكو – أوليكساندر زينشينكو.

الوسط: تاراس ستيبانينكو – ميكولا شابارينكو – جورجي سوداكوف.

الهجوم: فيكتور تسيجانكوف – أرتيم دوفبيك – ميهايلو مودريك.

ويلعب المنتخبين في المجموعة الخامسة بجانب كل من بلجيكا وسلوفاكيا.

يورو 2024 أوكرانيا رومانيا
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