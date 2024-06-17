تشكيل الجونة - موكا يقود الهجوم.. وثلاثي وسط ملعب ضد البنك الأهلي
الإثنين، 17 يونيو 2024 - 15:10
كتب : FilGoal
أعلن علاء عبد العال المدير الفني لـ الجونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه البنك الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويدفع عبد العال بثلاثي في الهجوم بتواجد كل من أرناود وأوكورو وأيمن موكا.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: صبحي سليمان
خط الدفاع: أحمد محمود - أحمد عبد الرسول - كمال أبو الفتوح - صبري رحيل
خط الوسط: أحمد شوشة - رضا صلاح - محمد الدغيمي
خط الهجوم: أرناود - جابرييل أوكورو - أيمن موكا
ويحتل الجونة المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 25 مباراة.
وعلى الجانب الآخر يأتي البنك الأهلي في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة من 25 مباراة.
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