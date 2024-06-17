تشكيل الجونة - موكا يقود الهجوم.. وثلاثي وسط ملعب ضد البنك الأهلي

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لـ الجونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه البنك الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويدفع عبد العال بثلاثي في الهجوم بتواجد كل من أرناود وأوكورو وأيمن موكا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أحمد محمود - أحمد عبد الرسول - كمال أبو الفتوح - صبري رحيل

خط الوسط: أحمد شوشة - رضا صلاح - محمد الدغيمي

خط الهجوم: أرناود - جابرييل أوكورو - أيمن موكا

ويحتل الجونة المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 25 مباراة.

وعلى الجانب الآخر يأتي البنك الأهلي في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة من 25 مباراة.