خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك المقبلتين

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 15:03

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراتي الداخلية ضد الأهلي والزمالك ضد فاركو المؤجلتين من الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي ضد الداخلية على استاد السلام يوم الجمعة المقبل في تمام الساسعة السابعة مساء، بينما يلتقي الزمالك معفاركو بنفس اليوم على استاد المقاولون العرب.

كما أعلنت تذكرتي فتح باب حجز مباريات الجولة 27 والتي تبدأ يوم السبت المقبل.

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ويلتقي اليوم الزمالك مع المصري على استاد برج العرب، كما يلعب الجونة ضد البنك الأهلي، بالإضافة لمواجهة الإسماعيلي وإنبي.

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الدوري المصري لزمالك الأهلي
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