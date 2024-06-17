خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك المقبلتين

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراتي الداخلية ضد الأهلي والزمالك ضد فاركو المؤجلتين من الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي ضد الداخلية على استاد السلام يوم الجمعة المقبل في تمام الساسعة السابعة مساء، بينما يلتقي الزمالك معفاركو بنفس اليوم على استاد المقاولون العرب.

كما أعلنت تذكرتي فتح باب حجز مباريات الجولة 27 والتي تبدأ يوم السبت المقبل.

ويلتقي اليوم الزمالك مع المصري على استاد برج العرب، كما يلعب الجونة ضد البنك الأهلي، بالإضافة لمواجهة الإسماعيلي وإنبي.

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